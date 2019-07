Sem saber que estava sendo filmado, jogador do Ceará ajuda morador de rua na Capital

Mais que nobreza, um gesto de solidariedade. Desde a chegada ao Ceará, Felippe Cardoso tem mostrado bom volume de jogo e protagonizou um grande momento positivo fora dos gramados. O atacante de 20 anos foi filmado ajudando um morador de rua na capital cearense.

Longe dos holofotes, a simplicidade é o que marca a atitude. O jogador parou o carro e desceu para auxiliar uma pessoa em situação de rua sentada na calçada. O atleta doou camisas, chuteiras e dinheiro.

🏁Atacante do @CearaSC, Felippe Cardoso desceu do carro para ajudar um morador de rua na capital cearense. Sem saber que estava sendo gravado, o jogador doou dinheiro, camisas e chuteira. O que achou da atitude? pic.twitter.com/9KHDPGiU1i — Jogada (@diariojogada) July 29, 2019

Sem saber que estava sendo filmado, a ação chegou ao fim com um singelo abraço. Natural de São Paulo, o atleta foi anunciado pelo Vovô no dia 5 de julho, vindo de empréstimo junto ao Santos - equipe onde tem contrato até 2023. Sob o comando de Enderson Moreira, acabou titular nas últimas três partidas do time na Série A do Brasileiro.

Felippe Cardoso volta a campo no próximo sábado (3), quando o Alvinegro de Porangabuçu encara o rival Fortaleza na Arena Castelão. O Clássico-Rei está marcado para às 19 horas, válido pela 13ª rodada do Brasileirão.