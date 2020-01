Sem Romário, seleção brasileira faz último treino às vésperas de amistoso com Itália

Bebeto, Taffarel, Baresi e tantos outros craques desfilaram talento no estádio Presidente Vargas (PV) nesta quarta-feira (8). A atividade serviu para reconhecimento do gramado, mas também acirrou a rivalidade às vésperas do amistoso master entre Brasil e Itália, que ocorreu na quinta (9), às 21h30, em uma reedição da final da Copa do Mundo de 1994.

Em campo, uma das principais ausências foi o ex-jogador Romário. Atuando como senador pelo Podemos, no Rio, o artilheiro brasileiro no tetracampeonato chega a Capital apenas no dia da partida.

Pelo lado italiano, a baixa mais sentida é Roberto Baggio, o camisa 10 que desperdiçou a penalidade e garantiu o Tetra nos Estados Unidos. Como está participando de um filme pelo serviço streaming da Netflix, não vai participar do evento. Assim como os ex-companheiros Dino e Pagliuca, que serão ausências na Azurra por compromissos pessoais.

Parreira marcou presença no PV e passou instruções aos representantes do Brasil Foto: Thiago Gadelha / SVM

Apesar das ausências, o momento foi de descontração no PV. Principalmente porque os técnicos Arrigo e Carlos Alberto Parreira estavam à beira do gramado já passando instruções aos ex-atletas.

Aos torcedores interessados em assistir ao grande clássico do futebol mundial, ainda há ingressos disponíveis. Confira os pontos de venda:

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito e Crédito

Loja Siriguella

Av. dom Luís 505 , Aldeota - Fortaleza

Aberto de segunda a sexta de 09:00h às 19:00h

Sábados 09:00h às 17:00h

Loja Social Tickets

Shopping Rio Mar Fortaleza

Rua Des. Lauro Nogueira 1500 - De Lourdes - Fortaleza CE

Segunda a Domingo de 10:00 as 22:00.



Loja Ceará SC

Shopping Aldeota - Lojas: 149, 150 e 151

Avenida Dom Luís, nº 500 - Aldeota, Fortaleza (CE).

Segunda a Domingo de 10h as 18h



Loja Ceará SC

Shopping Camelo 2 - Loja 09

Rua Senador Pompeu, nº 1099 - Centro, Fortaleza (CE).

Segunda a Domingo de 10h as 18h



Loja Fortaleza EC:

Loja Conceito (loja 11)

Avenida Santos Dumont, nº 3000 - Aldeota, Fortaleza (CE).

Segunda a Domingo de 10h as 20h



Estádio Alcides Santos

Avenida Senador Fernandes Távora, nº 200 - Pici, Fortaleza (CE).

Segunda a Domingo de 10h as 18h



Estádio Presidente Vargas

Rua Marechal Deodoro, 1.187 - Benfica

Segunda a Domingo de 10h as 18h