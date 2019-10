Sem Romarinho, Fortaleza embarca para enfrentar o São Paulo

A delegação do Fortaleza embarcou, no fim da tarde desta sexta-feira (4), para a capital paulista onde irá enfrentar o São Paulo, no sábado (5), pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio Morumbi. Romarinho, que sentiu desconforto muscular na vitória sobre o Botafogo, é ausência no duelo de tricolores.

O time de Rogério Ceni seguirá tendo o goleiro Marcelo Boeck como titular já que Felipe Alves trata de uma lesão muscular na coxa. No aeroporto, o treinador recebeu o carinho de torcedores presentes no embarque da delegação.

Com a vitória sobre o Botafogo na última rodada, o Tricolor do Pici subiu para a 14ª posição com 25 pontos e irá em busca de mais uma resultado positivo diante do Tricolor do Morumbi. Antes do duelo, Ceni será homenageado pela torcida paulista, onde conquistou diversos títulos e é considerado um dos maiores ídolos da história do clube.

Caso vença, o Leão passa para o 12º lugar com 28 pontos, ultrapassando o Vasco. Mas, para isso acontecer, além de somar três pontos neste fim de semana, o Tricolor do Pici também precisa torcer para que o time carioca, com 27 pontos atualmente, no máximo empate com o Santos, em São Januário. Derrotado, o Leão torce para que Ceará, em 15º com 23, não ganhe do Goiás para não ultrapassá-lo na tabela.

Veja abaixo a lista de relacionados do Fortaleza.

Goleiros: Marcelo Bock e Max Walef;

Laterais: Tinga, Bruno Melo e Carlinhos;

Zagueiros: Paulão, Jackson e Juan Quintero;

Volantes: Juninho, Felipe, Nenê Bonilha, Santiago Romero, Gabriel Dias, Felipe Araruna e Derley;

Meia: Marlon;

Atacantes: Weellington Paulista, Edinho, Osvaldo, Kieza, André Luís, Matheus Alessandro e Felipe Pires.

No sábado (5), o Fortaleza encara o São Paulo, no estádio Morumbi. A bola vai rolar às 17h, pela 23ª rodada do Brasileirão.