Sem Ricardinho e Lima, Ceará não terá cinco titulares contra o Athletico-PR

O Ceará não terá cinco titulares na partida contra o Athletico-PR, que será disputada às 19 horas do próximo sábado (31), na Arena da Baixada. Além de Luiz Otávio, Leandro Carvalho e Samuel Xavier, que já haviam sido confirmados como desfalques, os meias Ricardinho e Lima também não estarão à disposição para a partida.

O Alvinegro não divulga lista de relacionados, mas o Diário do Nordeste apurou que os dois atletas não embarcaram com a delegação alvinegra, que seguiu viagem para Curitiba na tarde desta quinta-feira (29).

Ricardinho fez 15 jogos pelo Vovô no Brasileirão, todos como titular, enquanto Lima participou de quatro partidas, também atuando desde o início em todas.

O volante Pedro Ken e o meia-atacante Wescley são os mais cotados para as vagas.

Com isso, a provável escalação do Ceará para a partida é com Diogo Silva, Cristovam, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho e Pedro Ken; Mateus Gonçalves, Thiago Galhardo e Wescley; Felippe Cardoso.