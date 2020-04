Sem previsão de retorno, Fortaleza aguarda CBF para definir próximas medidas no combate ao Covid-19

Sem previsão de retorno das atividades, Fortaleza aguarda as definições e orientações da CBF para definir as próximas medidas no combate ao coronavírus. No Tricolor, há o entendimento que o momento exige cautela e é preciso esperar pelo posicionamento da entidade para que os clubes possam se movimentar.

"A gente tá aguardando um posicionamento oficial da CBF, que vai emitir um protocolo de retorno aos treinamentos. E a partir desse protocolo, a gente vai seguir a risca. O que indicar de equipamentos que precisam ser adquiridos, cuidados, operacionalização, de como vai ser o funcionamento, a gente vai seguir. Acho que é o correto a fazer", garantiu o presidente Marcelo Paz, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

O dirigente leonino disse ainda que, a partir de então, o clube adotará ainda mais medidas para o enfrentamento ao coronavírus, e que, atualmente, não se pode ter previsão de quando o futebol retornará.

"Aquisição de kits de testes, tem testes diferentes. Alguns saem com mais tempo, outros com menos tempo. A gente vai aguardar o protocolo. E não há nesse momento uma previsão pra retorno. Quem disser que tal dia vai voltar, tá dizendo algo que não é correspondente ao que se está conversando. Eu tenho participado de todas as reuniões com clubes e CBF, estou totalmente atualizado sobre encaminhamento, e a fala da CBF vem da Fifa, que é muito clara: nenhuma competição vale mais que a vida humana".