Sem Luiz Otávio, Ceará sofreu três gols na Série A pela primeira vez

Conhecido pela solidez do sistema defensivo, o Ceará sofreu, pela primeira vez, três gols em uma única partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Na derrota por 3 a 0 para o Flamengo, neste domingo (25), o Vovô teve o desfalque de Luiz Otávio, principal zagueiro do elenco, que ficou de fora por ainda estar se recuperando de lesão no tornozelo direito.

Antes deste jogo, a defesa alvinegra não havia sido vazada mais que duas vezes em nenhuma partida.

Com os três gols sofridos, o Alvinegro perdeu posições na lista de melhores defesas da competição. Antes, o Vovô ocupava a 4ª defesa menos vazada da Série A. Eram 14 gols sofridos em 15 jogos. Agora, com 17 gols tomados, o time está em 7º no ranking.

O Ceará agora terá dois jogos seguidos fora de casa. No próximo sábado (31), o Alvinegro enfrenta o Athletico-PR, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. Uma semana depois, o adversário será o Corinthians, às 11 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo.