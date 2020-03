Sem Luiz Otávio, Ceará embarca para enfrentar o River-PI

A delegação do Ceará viajou no fim da tarde desta segunda-feira (2) para Teresina, onde enfrenta o River-PI na terça (3), pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, no estádio Lindolfo Monteiro. A novidade ficou por conta da ausência de Luiz Otávio, que não viajou com o restante do grupo.

Luiz Otávio não estará em campo pelo Vovô nesta terça (3), em jogo de suma importância para a equipe cearense na competição regional. O zagueiro foi desfalque em apenas dois dos 11 jogos da equipe na temporada.

Para formar dupla de zaga com Klaus, Enderson Moreira tem como opções Tiago Pagnussat, Eduardo Brock e Gabriel Lacerda, jovem revelado pelas categorias de base do Vovô.

Além de Luiz Otávio, outros três jogadores também serão desfalques no Vovô. Diagnosticados com virose, Charles, William Oliveira e Bruno Pacheco permaneceram na capital cearense.

Procurada pela reportagem do Diário do Nordeste para saber o motivo da ausência de Luiz Otávio, a assessoria do Ceará não retornou até o momento da publicação.