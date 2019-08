Sem Éverton Cebolinha e com novidades, Tite convoca Seleção para amistosos contra Colômbia e Peru

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, convocou nesta sexta-feira (16) o elenco para a disputa dos amistosos contra Colômbia e contra o Peru, dias 6 e 10 de setembro, respectivamente. Sem Éverton Cebolinha, que não foi liberado pelo Grêmio por conta da semifinal da Copa do Brasil e das quartas da Libertadores, não foi relacionado para os confrontos. Já Neymar, se recuperando de lesão no pé direito, foi chamado.

Entre as novidades na lista estão o goleiro da Ponte Preta, Ivan, de 22 anos, o zagueiro da Udinese, Samir, de 24 anos, e o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, de 28 anos. O goleiro do Santos e ex-atleta do Ceará, Éverson, era especulado entre os nomes, mas não apareceu na lista final.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros

Éderson - Manchester City (ING)

Ivan - Ponte Preta

Weverton - Palmeiras

Defensores

Daniel Alves - São Paulo

Fágner - Corinthians

Alex Sandro - Juventus (ITA)

Jorge - Santos

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Thiago Silva - Paris Saint-Germain (FRA)

Eder Militão - Real Madrid (ESP)

Samir - Udinese (ITA)

Meias

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Fabinho - Liverpool (ING)

Arthur - Barcelona (ESP)

Allan - Napoli (ITA)

Lucas Paquetá - Milan (ITA)

Philipe Coutinho - Barcelona (ESP)

Atacantes

Neymar - Paris Saint-Germain (FRA)

Vinicius JR. - Real Madrid (ESP)

David Neres - Ajax (HOL)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Richarlison - Everton (ING)

Bruno Henrique - Flamengo