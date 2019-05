Sem Edinho, Fortaleza embarca para enfrentar Botafogo/PB

Com o carinho de torcedores que estiveram presentes no Aeroporto de Fortaleza, a delegação do Fortaleza desembarcou, na tarde desta terça-feira (28), para Recife onde, de lá, pegará um ônibus e seguirá para João Pessoa, local do confronto diante do Botafogo/PB, na noite da próxima quarta (29), pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste, no estádio Almeidão. Lesionado, o meia-atacante Edinho não viajou com o restante do grupo.

Dezenas de tricolores estiveram presentes no embarque dos grupo leonino que terá duro duelo diante da equipe paraibana. Na primeira partida, o Tricolor do Pici venceu por 1 a 0 com gol marcado por Wellington Paulista, na Arena Castelão.

Além de Edinho, que se lesionou no empate por 1 a 1 com o Vasco, no último domingo (26), pelo jogo da 6ª rodada da Série A do Brasileirão, a equipe leonina terá mais quatro desfalques. Juninho, que já disputou o torneio pelo Ceará, Paulo Roberto, que sente dores musculares, e os atacantes Luís André e Kieza, que foram contratados após o prazo de inscrição na competição regional, também não irão jogar. Artilheiro do Nordestão com oito gols ao lado de Gilberto, do Bahia, Júnior Santos retorna de suspensão. O atacante pode terminar a disputa como goleador máximo. Para isso, precisa marcar, pelo menos, um gol diante dos paraibanos.

Sem ter a regra de gol fora, a equipe do Rogério Ceni se sagrará campeão em caso de vitória ou empate. Se o Belo vencer por um gol de diferença, a disputa pelo título irá para os pênaltis.

Fortaleza e Botafogo/PB se encaram nesta quarta-feira (29), às 20h, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste.