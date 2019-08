Sem Carlinhos, Bruno Melo é opção no Fortaleza contra CSA

Há 67 dias sem atuar, Bruno Melo deve retornar ao time titular do Fortaleza na próxima segunda-feira (12), em duelo contra o CSA, pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão. Com Carlinhos suspenso, Bruno, que não vinha sendo utilizado, volta a aparecer como opção na equipe leonina.

Natural de Paracuru, município litorâneo do Estado do Ceará, Bruno Melo fez sua última partida na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, ainda na 6ª rodada do Brasileirão. Desde então, o jogador perdeu espaço e vem sendo reserva de Carlinhos, que cumpre suspensão automática por ter sido expulso na derrota por 2 a 1 para o Ceará, no último sábado (3).

Caso seja confirmado o retorno do lateral-esquerdo ao time titular comandado por Rogério Ceni no confronto nordestino contra o time alagoano, Bruno Melo voltará a jogar 72 dias depois da última vez em que esteve em campo com a camisa do Leão.

O setor defensivo tricolor tem causado dor de cabeça ao técnico. Isso porque, dos 13 jogos disputados até aqui, o Fortaleza só não sofreu gol em um, quando venceu o Avaí por 2 a 0, na Arena Castelão, pela 10ª rodada.

Situação no Brasileirão

No pós-Copa América, a situação leonina não agrada aos tricolores. Em quatro jogos, o Fortaleza venceu o Avaí, empatou com o Atlético-MG, e-perdeu para Corinthians e Ceará, somando apenas quatro dos 12 pontos disputados. Analisando apenas os jogos após a pausa para Copa América, o time de Rogério Ceni é o 12º colocado.

Na tabela, o Fortaleza é o 14º, com 14 pontos. A equipe tem aproveitamento de 35,9%.