Sem baixas, Fortaleza treina para encarar o Fluminense

O técnico Zé Ricardo teve todo o elenco do Fortaleza à disposição durante o treinamento desta quinta-feira (5), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Poupados nos últimos dois dias por desgaste muscular, o volante Felipe e os atacantes Wellington Paulista e Felipe Pires se reapresentaram e estiveram na atividade com bola.

Antes de esboçar a proposta tática para o jogo contra o Fluminense, no sábado (7), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 18ª rodada, a equipe treinou cobrança de falta. Os batedores estiveram definidos em quatro peças: o zagueiro Jackson, o lateral Bruno Melo, o volante Juninho e o atacante Edinho.

A provável escalação para a partida é: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho, Gabriel Dias; Felipe Pires, André Luís e Wellington Paulista.

Na tabela, o Fortaleza ocupa a 12ª posição, com 21 pontos, e vem de vitória diante do Goiás. Já o Fluminense está na 18ª colocação, com 12, e perdeu para o Avaí na 17ª rodada.