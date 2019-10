Seleção masculina mantém ritmo na Copa do Mundo de vôlei e arrasa Austrália

A seleção brasileira masculina de vôlei manteve o ritmo nesta quarta-feira (2) na Copa do Mundo e arrasou também a Austrália, no Japão, como já havia feito na estreia, diante do Canadá. Na cidade de Nagano, o time do Brasil superou os adversários australianos por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/20 e 25/17.

O resultado manteve a equipe comandada por Renan Dal Zotto na liderança da tabela. Na competição disputada em pontos corridos entre 12 seleções, o Brasil ocupa o primeiro posto, sendo o único time que ainda não perdeu sets até agora, com os mesmos seis pontos do Egito, que figura em segundo lugar por ter pior média de sets e pontos.

Para o confronto desta quarta, Renan repetiu a mesma formação titular da estreia, com Lucarelli, Lucão, Leal, Alan, Maurício Souza, Bruninho e o líbero Thales. No decorrer do jogo, o treinador colocou em quadra Fernando Cachopa, Maurício Borges, Flávio e Felipe Roque.

Assim, a seleção soube tirar vantagem do entrosamento que vem conquistando nos últimos torneios. O primeiro set foi equilibrado nas primeiras disputas até que o Brasil fez 8/7. Depois disso, deslanchou e venceu a parcial com dez pontos de vantagem.

Na parcial, Bruninho acabou sofrendo um pequeno corte na altura do olho por conta de um choque com Thales e precisou dar lugar ao levantador reserva Cachopa durante a maior parte do set.

No segundo, com Bruninho de volta, a Austrália abriu 3/0 e exigiu maior empenho do Brasil para virar o marcador. O duelo seguiu parelho até 17/17, quando o time de Renan desgarrou novamente no placar e fechou o set.

Mais tranquila, a terceira parcial teve grande desempenho dos ponteiros do Brasil e do oposto Alan, mais uma vez um dos destaques da partida. Como aconteceu na estreia, ele foi o maior pontuador da partida, ao lado do australiano Lincoln Alexander Williams, ambos com 13 pontos. Leal foi o segundo maior pontuador do Brasil, com 11.

Após duas partidas seguidas, o time brasileiro vai ganhar folga nesta quinta e voltará à quadra na sexta-feira (4) para duelar justamente com o Egito, vice-líder da tabela. A partida está marcada para as 6h (horário de Brasília).