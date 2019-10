Seleção masculina de vôlei vence os EUA e abre vantagem na ponta da Copa do Mundo

A campanha perfeita da seleção brasileira masculina de vôlei na Copa do Mundo foi ampliada nesta quinta-feira (9) com uma importante vitória. Em Hiroshima, a equipe superou os Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/22 e 25/17, aumentando a sua vantagem na liderança da competição.

O sétimo triunfo levou o Brasil aos 21 pontos, com três de vantagem para a Polônia, que aproveitou a derrota dos norte-americanos, agora em terceiro lugar com 17, para assumir a segunda posição. A equipe nacional voltará a jogar nesta sexta-feira, às 2 horas (de Brasília), contra a Tunísia, a pior seleção do torneio, com sete derrotas.

Na sua campanha, o Brasil passou por Canadá, Austrália, Egito, Rússia e Irã em Nagano, depois derrotando Argentina e Estados Unidos em Hiroshima. Depois do confronto com os tunisianos, será a vez de encarar, em ordem, Polônia, Japão e Itália, entre domingo e terça-feira.

Renan escalou a seleção com Bruno, Alan, Lucão, Maurício Souza, Leal e Lucarelli, além do líbero Thales. Além disso, Fernando Cachopa e Felipe Roque entraram durante o duelo. Alan foi o maior pontuador do Brasil na partida, com 16, um a mais do que Leal. O norte-americano Aaron Russell também marcou 16 pontos.

No primeiro set, o Brasil chegou a abrir vantagem de 8/5, apoiado pela ótima passagem de Leal no saque, mas os norte-americanos reagiram, também forçando o serviço, indo ao segundo tempo técnico ganhando por 16/15. A disputa, então, seguiu equilibrada até o fim, com a seleção se dando melhor e a fechando com um ataque de Lucarelli.

Esse equilíbrio se repetiu no segundo set, com leve predomínio brasileiro, que foi para a última parada obrigatória com a vantagem mínima - 16/15. E conseguiu deslanchar no fim, fazendo 25/22 após ataque de Leal. Já no terceiro set, os norte-americanos ofereceram resistência, chegaram a fazer 12/10, mas depois a seleção se impôs, com Alan fechando a parcial em 25/17.