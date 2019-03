Seleção feminina perde para EUA e termina torneio amistoso com três derrotas

A seleção brasileira feminina de futebol não teve um bom desempenho na última competição de preparação para o Mundial deste ano, que acontecerá em junho, na França. Nesta terça-feira (5), a equipe comandada pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, foi batida pelos Estados Unidos por 1 a 0, no Raymond James Stadium, na cidade norte-americana de Tampa, e fechou a participação no torneio amistoso She Believes com derrotas nas três partidas disputadas.

Durante a competição, a equipe canarinha contou com a atacante Marta, seis vezes escolhida a melhor do mundo, mas jogou sem Cristiane, outra experiente atleta que atua pelo São Paulo e está machucada. Nas duas primeiras rodadas, derrotas para a Inglaterra, por 2 a 1, e para o Japão, por 3 a 1.

Apesar da vitória, os Estados Unidos, líderes do ranking da Fifa, não faturaram o título, que foi conquistado pela Inglaterra. As inglesas superaram o Japão por 3 a 0, no primeiro jogo da rodada dupla e terminaram o quadrangular na 1ª posição com sete pontos, dois a mais que as anfitriãs.

O jogo

Em campo, a partida começou com as duas equipes atacando. Os Estados Unidos tiveram um gol anulados nos primeiros instantes e o Brasil perdeu uma chance em um chute de Thaisa que passou rente à trave esquerda norte-americana. Só que aos 19 minutos da etapa inicial, as donas da casa conseguiram abrir o placar. Após Aline fazer grande defesa, Heath aproveitou o rebote e acertou o ângulo para fazer 1 a 0.

Na etapa final, o Brasil foi mais ao ataque e teve oportunidades com Marta, em jogada individual aos sete minutos, e com Ludmila, aos 29, que teve o chute defendido pela goleira Harris. A seleção brasileira adiantou a marcação e buscou pressionar na reta final, mas esbarrou na forte marcação das anfitriãs.

O Brasil jogou nesta terça-feira com: Aline; Letícia, Érika, Mônica e Andressa Alves (Jucinara); Formiga, Thaisa, Adriana e Debinha (Geyse); Marta e Bia (Ludmila).

Planejamento

Agora, a seleção brasileira terá o Mundial pela frente. A estreia será diante da Jamaica, no dia 9 de junho, em Grenoble. Em seguida enfrentará a Austrália no dia 13, em Montpellier. Fechando a fase de grupos, o Brasil jogará contra a Itália, no dia 18, em Valenciennes.