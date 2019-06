Seleção feminina é recebida com festa em desembarque no Brasil

A seleção brasileira feminina de futebol foi desclassificada da Copa do Mundo, na França, contra as donas da casa, no último domingo (23). No estádio Océane, em Le Havre, as francesas conquistaram a vitória na prorrogação, fazendo 2 a 1 com a capitã Henry, e mantendo 100% de aproveitamente na competição. A equipe francesa vai enfrentar os EUA nas quartas, também uma das favoritas ao título mundial.

As críticas ao Brasil foram amenas devido à boa atuação diante das francesas. Com um time muito desfalcado por conta de lesões, a seleção mostrou determinação no mata-mata. Na volta pra casa, as atletas foram recepcionadas com euforia no aeroporto.

A equipe havia se classificado às oitavas como uma das melhores terceira colocadas com seis pontos conquistados, atrás de Itália e de Austrália no Grupo C.

Após a eliminação, na saída do gramado, Marta fez um apelo às jogadoras de futebol do Brasil. "Não vamos ter Formiga, Marta e Cristiane para sempre. O futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Valorizem isso! Chorem no começo para sorrir no fim", declarou a camisa 10.