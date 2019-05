Seleção Feminina de Vôlei se recupera e derrota a Bulgária pela Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei fechou, nesta quinta-feira (30), a segunda semana de jogos pela Liga das Nações com uma vitória. Na cidade de Apeldoorn, na Holanda, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães se recuperou da derrota sofrida no dia anterior para a Polônia e ganhou com tranquilidade da Bulgária por 3 sets a 0 - com parciais de 25/18, 25/23 e 25/18.

O triunfo leva o Brasil aos 12 pontos na competição - são quatro vitórias e duas derrotas, o que coloca o país entre os primeiros colocados na tabela de classificação. Além da Bulgária, a seleção bateu a Holanda, nesta semana, e China e Rússia, na passada, em Brasília. O outro resultado negativo aconteceu contra a República Dominicana.

Diferentemente do que aconteceu um dia antes, a Seleção mostrou consistência e concentração para derrotar a Bulgária. Foram poucos os momentos de desatenção e as maiores dificuldades apareceram no segundo set, vencido pelo placar de 25 a 23. Paula Borgo foi a maior pontuadora, com 18 pontos. Mara, em seu melhor jogo na Liga das Nações, saiu de quadra com 12.

O Brasil entrou em quadra com o sexteto formado por Macris, Paula Borgo, Mara, Bia, Gabi e Amanda, além da líbero Léia. Ao longo da partida entraram Julia Bergmann, Roberta e Tainara.

Depois dos três jogos na Holanda, pela terceira semana da competição as brasileiras terão como sede a cidade de Lincoln, nos Estados Unidos. Entre os dias 4 e 6 de junho, o Brasil duelará contra Alemanha, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Na quarta semana, entre os dias 11 e 13 de junho, o time de Zé Roberto Guimarães estará em Tóquio, no Japão, e terá pela frente as donas da casa, a Tailândia e a Sérvia. A quinta e última semana da fase de classificação acontecerá entre os dias 18 e 20 de junho em Ancara, na Turquia, e o Brasil medirá forças contra a Turquia, a Itália e a Bélgica.

A fase final que reunirá a China, país sede, e as cinco seleções mais bem classificadas ao final da fase de classificação será disputada em Nanquim, na China, entre os dias 3 e 7 de julho.