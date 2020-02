Seleção Feminina de Basquete estreia no Pré-Olímpico Mundial

A Olimpíada de Tóquio terá início apenas no fim do mês de julho, mas para garantir presença na competição a seleção feminina de basquete precisa passar por um último desafio: o Pré-Olímpico Mundial. O Brasil estreia hoje, às 14h, contra Porto Rico, em Bourges, na França.

Na disputa em território francês, quatro seleções brigam por três vagas. As brasileiras precisam apenas não ficar em último do grupo para se classificar. Além de Brasil e Porto Rico, o grupo também conta com a seleção da França, quinta colocada no último mundial, e a Austrália, atual vice-campeã mundial.

Das quatro, Porto Rico é considerada a equipe mais fraca. Ou seja, uma vitória na estreia aproximaria bastante nossa seleção da vaga.

E se uma vitória contra Porto Rico pode deixar o Brasil perto da vaga, o retrospecto recente mostra que as meninas têm grandes chances de estar em Tóquio/2020. Apenas em 2019, a seleção encarou Porto Rico três vezes e venceu todas.

Preparação

Um dos trunfos para superar as adversárias, foi uma preparação bem feita. A seleção está reunida desde o dia 12 do mês passado, quando iniciou os treinamentos no Rio de Janeiro. Na última semana, foi para a Sérvia e, em Belgrado, realizou um amistoso com a forte seleção local, perdendo por 73 a 58. Apesar da derrota, se tratou de um bom treino para as meninas.

Um outro revés bem mais complicado foi a perda da pivô Clarissa, importante peça na rotação do Brasil. A atleta estava sem atuar há algum tempo por seu clube, o Lyon, por causa de uma inflamação no tendão de aquiles. O elenco fechado possui 12 jogadoras: Lays, Isabela Ramona, Raphaella Monteiro, Patty Teixeira, Tainá Paixão, Tati Pacheco, Damiris, Érika, Maria Carolina, Débora, Alana e Mari.

A seleção brasileira feminina enfrenta a anfitriã, no sábado, às 16h30, e encerra sua participação na competição no domingo, às 10h, diante da Austrália.

A conquista da vaga para o Japão seria a coroação de uma importante retomada que vive o basquete feminino nacional. Sob comando do técnico José Neto, multicampeão com o Flamengo no masculino, o Brasil conquistou os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, acabando com um jejum de 28 anos. A seleção, em seguida, foi bronze na AmeriCup e ficou em segundo lugar no Pré-Olímpico das Américas, se classificando para o Pré-Olímpico Mundial de Bourges.

O trabalho que José Neto vem implementando é um dos principais responsáveis pelos bons resultados recentes. Sem nunca ter treinado mulheres, o técnico implementou suas ideias e intensidade de jogo que o levaram a quatro títulos do Novo Basquete Brasil com o Flamengo.