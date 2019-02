Seleção Brasileira: Tite mantém Everton e convoca Vinícius Júnior para primeiros amistosos de 2019

O técnico Tite anunciou, nesta quinta-feira (28), a lista dos 23 convocados para os amistosos contra Panamá e República Tcheca, os primeiros de 2019. Entre as novidades estão Vinícius Júnior e Felipe Anderson. Sobre o atacante do Real Madrid, Tite pontuou a crescente do atleta após a sequência como titular do time madridista e quer a confirmação desta evolução.

"Estava aberto à ascensão de novos valores, equipes com uma exigência técnica e emocional muito alta o credencial. Ele tem em torno de 30 jogos, e isso é considerável pelo desempenho que tem, não só na análise de números. Eu quero ter essa afirmação da evolução", destacou.

"A gente comenta aqui, ele tem duas marchas mais que o normal. O toque dele, a mudança de direção, com velocidade e força, é impressionante. Vai desenvolver técnica de finalização", completou.

A convocação também marca o retorno de Daniel Alves à seleção brasileira. O lateral-direito do PSG perdeu a Copa do Mundo de 2018 e os amistosos do segundo semestre devido a uma lesão.

Já a maior ausência é Neymar. Como previsto, o atacante do PSG ainda se recupera de uma lesão no pé direito e não participará dos jogos. Outro nome que está fora da lista é o do lateral Marcelo, que perdeu espaço no Real Madrid e virou reserva nos últimos jogos.

A convocação divulgada hoje, primeira de 2019, é a última antes da lista oficial para a disputa da Copa América, que será realizada em junho, no Brasil. O Brasil enfrenta o Panamá, em Portugal, no dia 23 de março. Já no dia 26, a seleção encara a República Tcheca, em Praga.

Confira a lista completa:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)



Defensores: Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (PSG), Danilo (Manchester City), Éder Militão (Porto); Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão) e Thiago Silva (PSG);

Meio-campistas: Allan (Napoli), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Felipe Anderson (West Ham), Lucas Paquetá (Milan) e Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: Everton (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton) e Vinicius Junior (Real Madrid).