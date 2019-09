Seleção Brasileira Sub-17 goleia Austrália em amistoso preparatório para o Mundial

A Seleção Brasileira Sub-17 encerrou uma série de amistosos com um bom resultado nesta terça-feira (10). Jogando em Burton upon Trent, na Inglaterra, o time nacional goleou a Austrália por 4 a 0, na preparação da equipe para o Mundial da categoria, que será disputada no Brasil entre 26 de outubro e 17 de novembro.

No St. George's Park, CT da seleção inglesa, a equipe brasileira dominou os australianos com facilidade e abriu o placar com gol contra marcado pelo zagueiro Perkins, após levantamento na área feito por Caio Roque, aos 15 minutos de jogo.

Depois João Peglow ampliou aos 38 minutos. Ele recebeu passe de Talles Magno e acertou o ângulo, num belo gol da seleção. Aos 45, pouco antes do intervalo, Daniel Cabral deu assistência para Kaio Jorge mandar para as redes em finalização de letra.

A goleada foi selada aos 15 minutos da etapa final. Gabriel Veron acionou Diego Rosa, que havia acabado de entrar em campo e só precisou completar para o gol. Depois, o Brasil teve oportunidades para ampliar a vantagem, com direito a uma bola no travessão.

Para este confronto, o técnico Guilherme Della Déa escalou a seleção com Marcelo; Yan, Henri, Luan Patrick e Caio Roque; Daniel Cabral, Talles Costa e João Peglow; Gabriel Veron, Talles Magno e Kaio Jorge. Ao longo do amistoso, ele deu chances para Gustavo García, Renan, Pedro Lucas, Sandry, Matheus Araújo, Juan, Diego Rosa e Lázaro

O amistoso foi o terceiro de uma série de jogos da seleção como preparação para o Mundial. Antes, a equipe brasileira derrotou a Coreia do Sul por 2 a 1 e empatou com a Inglaterra por 1 a 1. No grande torneio, o Brasil vai competir no Grupo A, ao lado de Angola, Nova Zelândia e Canadá.