Seleção Brasileira recebe empresários de jogadores na Copa América

Com os principais jogadores de diversos times pelo mundo, a seleção brasileira vive no centro do mercado da bola. Embora o discurso dos jogadores seja sempre o de "foco total na Copa América", os atletas são constantemente avisados de propostas que já estão nas mãos dos respectivos empresários.

A política da atual comissão técnica repete o que foi feito na Copa do Mundo. Os atletas podem receber a visita de seus agentes, amigos e familiares em quase todos os dias, mas sempre com horários estabelecidos. Em cada hotel em que o Brasil se concentra, há uma sala reservada para os encontros. Idealmente, o técnico Tite gostaria que os atletas entrassem nas competições com o futuro já resolvido, mas ele sabe que isso não é possível.

Antecessor de Tite, Dunga não permitia que os agentes dos atletas entrassem na concentração da seleção para iniciar negociações Foto: reprodução

Vale lembrar que antes da entrada do treinador, a seleção se fechava completamente para a entrada de empresários na concentração. Em certos momentos, inclusive, Dunga e companhia fecharam totalmente o cerco para evitar a presença de agentes do mercado. O treinador foi a público para afirmar que não gostaria de ver "um balcão de negócios".

A flexibilidade atual permite que atletas consigam pensar no seu futuro enquanto não tem atividade com a seleção. Daniel Alves, por exemplo, anunciou que não continuará no PSG, confirmando a tendência revelada pela reportagem. Ele tem propostas de outras equipes europeias e mexe com o imaginário dos times brasileiros. É muito provável, no entanto, que ele continue no Velho Continente.

Aos 36 anos, Daniel Alves anunciou a saída do PSG durante a Copa América Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Outro atleta do PSG que começa a discutir a sua situação é Thiago Silva. Ele só tem contrato até junho de 2020 e quer pelo menos mais duas temporadas para continuar na França.

Willian também recebe sondagens a todo instante. O atleta do Chelsea só tem contrato até o meio do ano que vem e já recusou diversas propostas, como a do Shanghai, da China. Sua intenção é se manter na Europa. Atlético de Madrid e Barcelona já foram especulados pela imprensa europeia como possíveis destinos.

Por falar em Espanha, lá está Philippe Coutinho. O meia ainda tem contrato com o Barcelona, mas sua última temporada fez a equipe catalã repensar seu posicionamento. Jornais espanhóis afirmaram que ele estava à venda.

Por fim, Éverton, do Grêmio, fica cada vez mais longe de continuar no Brasil. Com a ótima atuação na seleção e a conquista da titularidade durante a Copa América, os empresários de Cebolinha relatam que o telefone - que já tocava antes - não para de tocar.