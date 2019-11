Seleção brasileira goleia o Canadá e avança à final de torneio na China

A seleção brasileira feminina conquistou mais uma vitória sob o comando de Pia Sundhage. Nesta quinta-feira (7), a equipe goleou o Canadá por 4 a 0 e se classificou para a decisão do Torneio Internacional de Yongchuan, em Chongqing, na China. Bia Zaneratto foi o principal destaque da partida ao marcar duas vezes. Chú e Formiga completaram o placar.

Com a goleada, a seleção vai disputar no domingo (10) a decisão do torneio amistoso, a partir das 8h45. E o adversário do Brasil vai sair do duelo entre China e Nova Zelândia.

A vitória da seleção diante do Canadá foi encaminhada ainda no primeiro tempo, quando a equipe foi ao intervalo vencendo por 3 a 0. O primeiro gol saiu aos 11 minutos, quando Bia Zaneratto roubou a bola na entrada da área e chutou forte. A goleira pegou, mas deu o rebote, com Chú mandando para as redes: 1 a 0.

Aos 22, Marta iniciou a jogada com um drible e fez o cruzamento preciso para Formiga, em cabeceio, completar para o gol: 2 a 0. O terceiro saiu aos 40 minutos, quando Debinha deu assistência para Bia Zanerattto, que finalizou colocado, no alto.

Na etapa final, a seleção levou um susto aos oito minutos, quando Jordyn, que acertou a trave. Mas, logo depois, aos 12, Bia Zaneratto recebeu passe de Tamires, se livrou da marcação e ficou sozinha na cara do gol para finalizar às redes. E ela ainda quase marcou pela terceira vez, parando na trave.

Na goleada sobre o Canadá, Pia escalou a seleção com: Bárbara, Letícia Santos, Érika, Kathelen (Tayla) e Tamires; Luana, Formiga (Aline Milene), Chú (Andressa Alves), Debinha (Andressinha); Marta (Geyse) e Bia Zaneratto (Raquel).

Sob o comando de Pia, a seleção já entrou em campo cinco vezes e ainda não perdeu no tempo regulamentar. Disputou um torneio amistoso no Pacaembu, entre o fim de agosto e o início de setembro, com goleada por 5 a 0 sobre a Argentina e empate por 0 a 0 com o Chile, seguido por derrota nos pênaltis, e vitórias em amistosos contra Inglaterra (2 a 1) e Polônia (3 a 1), ambos na Europa, em outubro.