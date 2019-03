Seleção brasileira feminina terá uniforme exclusivo

A Seleção Brasileira feminina de futebol terá um uniforme exclusivo para a temporada 2019. O uniforme foi lançado nesta segunda-feira (11), em evento realizado em Paris.

De acordo com a Nike, fornecedora do material esportivo, a coleção foi criada a partir de estudos e troca de informações com jogadoras profissionais e amadoras. Ainda segundo a empresa, uma das novidades é o caimento do calção, que traz um corte ideal para a prática do futebol pelas mulheres.

O uniforme principal tem o tom dourado. A barra da manga ganhou um toque de verde, enquanto o calção azul e as meias brancas completam o visual clássico.

O segundo conjunto será na cor azul escuro. Os elementos gráficos clareiam em degradê na direção da cintura. A gola moderna segue a mesma tonalidade azul das barras das mangas.

"É um orgulho muito grande poder representar o país, levantar a bandeira do futebol feminino e conduzir a camisa da Seleção em mais um mundial. Sempre me inspirei em craques como Marta, Cris e Formiga, guerreiras que tanto fazem pela modalidade. Hoje, estou ao lado delas. Tudo vale a pena pelos nossos sonhos", destacou a atacante Andressa Alves.

A primeira partida da seleção brasileira feminina de futebol será no dia 9 de junho diante da Jamaica. Na primeira fase, a equipe comandada por Vadão ainda enfrentará a Austrália no dia 13 e a Itália no dia 18.