Seleção brasileira empata com Nigéria e chega a quatro jogos sem vencer

A seleção brasileira empatou em 1 a 1 com a seleção da Nigéria no amistoso realizado em Singapura, neste domingo (13). O jogo encerrou a série de dois confrontos no Estádio Nacional, na região central de Singapura. Na quinta-feira (10), a seleção brasileira empatou com a de Senegal também em 1 a 1. Esse é o quarto jogo seguido após a Copa América sem vitória da equipe sob comando do técnico Tite. Em setembro, a seleção havia empatado com a Colômbia e perdido para o Peru.

Ofensivo nos primeiros 15 minutos de partida, o time brasileiro deixou os nigerianos dominarem aos poucos o restante do primeiro tempo de jogo, até que, aos 34 minutos, o volante Aribo arrematou o primeiro gol da partida com uma bola recebida por Simon, furando a defesa do time do Brasil. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Neymar sentiu a coxa esquerda e teve de ser substituído por Philippe Coutinho.

Embora os últimos minutos da primeira etapa da partida tenham sido de boas chances para a seleção brasileira, o bloqueio nigeriano respondeu à altura, com interrupções precisas das tentativas de ataque.

O empate veio logo no início do segundo tempo. Após receber um cruzamento de Dani Alves, Marquinhos mandou a bola para a trave. Casemiro dominou no rebote e finalizou o gol.

A entrada de Gabigol no lugar de Firmino, aos 16 minutos da segunda etapa, teve pouco efeito contra o bloqueio nigeriano, com destaque para as defesas do goleiro Uzoho. O nigeriano teve de ser substituído, aos 19 minutos do segundo tempo, após se machucar na defesa de um lance aéreo. Uzoho deixou o campo sob aplausos da torcida. Assim como no amistoso jogado contra Senegal, na quinta-feira (10), o público presente no Estádio Nacional não se empolgou e vários setores da arquibancada ficaram vazios.