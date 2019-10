Seleção Brasileira é convocada para amistosos contra Argentina e Coréia do Sul

O técnico Tite convocou a seleção brasileira, nesta sexta-feira (25), para os amistosos contra a Argentina, dia 15 de novembro, e a Coréia do Sul, dia 19, em Abu Dhabi. Na lista, o comandante trouxe peças da equipe olímpica, como o volante Douglas Luiz, do Aston Villa-ING, e o atacante Rodrygo, do Real Madrid-ESP.

O curioso é que nenhum atleta que atue no futebol brasileiro foi chamado. Líder da Série A e finalista da Libertadores, a diretoria do Flamengo emitiu nota solicitando que nenhum jogador do clube fosse convocado, uma vez que seria desfalque na 33ª rodada da competição nacional.

O momento do Brasil é de oscilação desde a conquista da Copa América, em julho. A equipe amarga um jejum de quatro jogos sem vitória: nos Estados Unidos, empatou por 2 a 2 com a Colômbia e perdeu por 1 a 0 para o Peru. Em Singapura, empatou por 1 a 1 com Senegal e Nigéria.

Confira a lista

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Daniel Fuzato (Roma-ITA) e Ederson (Manchester City-ING).

Laterais: Danilo (Juventus-ITA), Emerson (Bétis-ESP), Alex Sandro (Juventus-ITA) e Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP).

Zagueiros: Militão (Real Madrid-ESP), Felipe (Atlético de Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA) e Thiago Silva (PSG-FRA).

Meias: Arthur (Barcelona-ESP), Casemiro (Real Madrid-ESP), Fabinho (Liverpool-ING), Paquetá (Milan-ITA), Douglas Luiz (Aston Villa-ING) e Philipe Coutinho (Bayern-ALE).

Atacantes: David Neres (Ajax-HOL), Firmino (Liverpool-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Richarlison (Everton-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP) e Willian (Chelsea-ING).