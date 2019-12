"Sei o quanto os torcedores esperam de mim", afirma Leandro Carvalho após punição por dívida

Comprado por R$ 3,6 milhões e longe de ter vivido sua melhor fase no futebol nesta temporada, Leandro Carvalho foi punido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por uma dívida de R$ 225 mil ao seu antigo empresário. O atacante do Ceará precisa quitar o valor para que a punição seja suspensa. Por meio de seu perfil no Instagram, o atleta comentou o assunto e prometeu voltar a ser o jogador que todos os torcedores estavam acostumados a ver.

"Os caminhos de um jogador de futebol muitas vezes passam por estradas de pedras, cheias de quebra molas e isso faz com que a gente não renda o esperado. Tenho o respeito por essa instituição e sei o quanto vocês torcedores esperam de mim", escreveu o camisa 82 do alvinegro.

Por dever o valor de R$ 225 mil ao seu antigo agente, o atleta recebeu uma suspensão de dois meses sem poder jogar. No entanto, a punição pode ser suspensa desde que o dívida seja quitada.

"A situação na justiça é minha, pessoal, e já vinha me atrapalhando faz tempo. Nada com o clube", afirma o atleta. Que seguiu, prometendo que voltará a ser o jogador que a torcida do Vovô se acostumou a ver em campo. "Vou resolver o mais rápido possível para voltar a ser o Leandro que vocês sempre contaram".

Leandro Carvalho atuou em 35 dos 62 jogos do Ceará no ano e balançou as redes cinco vezes, sendo um deles gol olímpico que garantiu o empate diante do Corinthians, na Arena Corinthians, pela Série A do Brasileirão. Com queda de rendimento, o atacante até começou a disputa do Campeonato Brasileiro como titular, mas foi perdendo espaço e passou a ser utilizado como reserva. Dos 38 jogos na elite do futebol brasileiro, Leandro inicou a partida entre os 11 principais em 13 confrontos.