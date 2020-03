Se proposta do América chegar, Ceará avalia negociar Bergson

Com o futebol sem jogos oficiais devido a pandemia do novo coronavírus e clubes concedendo férias a seus elencos, o mercado da bola volta a aparecer, mesmo que timidamente. E o nome do atacante Bergson, do Ceará, surgiu como interesse do América/MG, treinado por Lisca, ex-Vovô, para a disputa da Série B do Brasileiro.

O Ceará ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador, mas segundo o presidente do Ceará, Robinson de Castro, o clube avaliará caso o time mineiro a oficialize. "Ainda não chegou nada, mas se chegar vamos avaliar", disse ele.

O interesse do América/MG em Bergson é antigo. O Coelho tentou contratar o jogador para o início de 2018, quando ele era artilheiro do Paysandu, mas a ida ao Independência não se concretizou.

Bergson iniciou o ano em baixa no Vovô e especulado como moeda de troca ou um empréstimo, sendo sondado pelo CSA, mas ficou no elenco e foi útil, marcando o gol da classiificação do Ceará na Copa do Brasil, na vitória por 2 a 1 diante do Bragantino/PA, na estreia do ex-técnico Enderson Moreira. Agora com a chegada de Guto Ferreira, que trabalhou o jogador, na Portuguesa na Série A de 2013, o jogador aguardava mais oportunidades.