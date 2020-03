São Paulo vence bem LDU e embola chave na Libertadores

Pressionado após uma estreia com derrota, o São Paulo cumpriu seu papel na segunda rodada do grupo D da Copa Libertadores. No Morumbi, na noite de quarta-feira (11), o time tricolor derrotou a LDU, do Equador, por 3 a 0, com gols de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes.



O resultado deixou equilibrada a chave. O Binacional, que havia batido o São Paulo na altitude do Peru, levou 8 a 0 do River Plate na Argentina. Assim, cada equipe ficou com três pontos. Por causa da goleada, o time argentino lidera pelo saldo de gols. A equipe brasileira, pelo mesmo critério, assume a segunda posição.



O jogo era de risco, apesar de ser apenas a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O grupo D é considerado um dos mais difíceis desta edição.



Uma derrota ou um empate em casa nesta noite de quarta poderia complicar a situação são-paulina, já que restariam duas partidas contra o River Plate, um jogo na altitude de Quito contra a própria LDU, além de uma partida em casa contra o Binacional, teoricamente o confronto mais fácil de toda a jornada até às oitavas.



Com boa presença de público no Morumbi, o São Paulo entrou motivado e para cima do rival equatoriano. Bastaram apenas 14 minutos de duelo para que o time tricolor fizesse 2 a 0, com gols de Reinaldo, de pênalti, e de Daniel Alves, após boa jogada de Pato e cruzamento de Vitor Bueno.



A vantagem logo no início deu tranquilidade para os comandados do técnico Fernando Diniz ao longo do restante do jogo. O resultado final foi sacramentado aos 15 minutos do segundo tempo, com Igor Gomes. A LDU ainda teve o ex-corintiano Sornoza expulso após acertar um soco em Daniel Alves.