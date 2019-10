São Paulo tem 4 desfalques para jogo contra o Fortaleza

O novo técnico do São Paulo, Fernando Diniz, faz seu primeiro jogo no banco do time paulista contra o Fortaleza neste sábado (5), às 17h, no Pacaembu. Porém, o treinador não conta com peças importantes para seu ataque: Alexandre Pato (estiramento na coxa), Everton (lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo), Toró (estiramento na coxa esquerda) e Raniel (indisposição) são desfalques confirmados para o confronto.

Em processo de recuperação, Pato era dúvida para enfrentar o Leão, mas não estará na relação final para o embate. Tchê Tchê deve ser deslocado para a posição do atacante (ponta esquerda).

Apesar das ausências, o meia Hernanes retorna de suspensão. Foi dele o gol que deu a vitória ao Tricolor paulista no último confronto contra o Leão.

Dessa forma, os 11 titulares de Diniz devem ser: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Antony, Dani Alves, Hernanes e Tchê Tchê; Pablo.

Brigando para retornar ao G-6, o São Paulo ocupa a 7ª posição na tabela com 36 pontos, 11 acima do Tricolor cearense.