São Paulo estreia contra o Ceará uniforme que homenageia ídolos uruguaios

O São Paulo apresentou oficialmente seu novo terceiro uniforme nesta quinta-feira (15), em evento no Morumbi. A cor predominante na nova camisa é o azul celeste, em alusão ao uniforme da seleção do Uruguai, que compartilha ídolos com a equipe tricolor.

Dois deles estiveram presentes no lançamento: os ex-zagueiros Darío Pereyra e Diego Lugano, este último também superintendente de relações institucionais do clube. "Existe uma identificação cultural, pelas pessoas se doarem sempre ao máximo ao time. O são-paulino se identifica muito com isso", disse Lugano. O modelo, que ainda leva uma bandeira do Uruguai na manga esquerda, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo na véspera da apresentação.

A estreia nos gramados será no domingo (18), contra o Ceará, quando o recém-contratado Daniel Alves também irá debutar pelo time -ao todo, segundo o departamento de marketing do São Paulo, o uniforme novo será usado em dez jogos na temporada.