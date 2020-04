São Caetano comunica CBF sobre desistência da Série D do Brasileiro

Por meio de nota oficial divulgada nesta quarta-feira (22), o São Caetano anunciou o envio de um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a desistência da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com dificuldades para cumprir com os salários de jogadores, comissão técnica e demais funcionários, o clube paulista abdicou da vaga na última divisão nacional.

A crise financeira é motivada pela pandemia do novo coronavírus. Como o calendário do futebol está suspenso, a diretoria do Azulão tem tomado como prioridade manter a saúde econômica da instituição.

O início da Série D estava previsto para o mês de maio. No entanto, não há uma data prevista para o retorno das competições. O Floresta e o Guarany de Sobral são os representantes cearenses no torneio.

Confira a nota divulgada pelo clube: