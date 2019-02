Santos promete pagar multa de Felipe Jonatan até sexta-feira (1º)

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que o clube pagará o valor da multa rescisória do lateral-esquerdo Felipe Jonatan ao Ceará até sexta-feira (1º). De acordo com o dirigente, o pagamento está programado pelo clube paulista para ser realizado até esta data. Nos últimos dias, o time vem sendo cobrado pelo Vovô pelo pagamento do que foi acordado entre os clubes, que é uma multa no valor de R$ 6 milhões.

"Está programado para pagar, o prazo é até sexta-feira", afirmou Peres, que concedeu entrevista logo após o jogo entre Santos e River Plate-URU, pela Copa Sul-Americana, no qual a equipe brasileira acabou eliminada após empatar em 1 a 1.

Felipe Jonatan está treinando no Santos há cerca de uma semana, mas ainda não assinou contrato com o clube por causa da falta do pagamento. Nesta terça-feira (26), o clube paulista foi notificado pelo Ceará, que cobrou a multa e pediu o retorno do lateral até que a dívida fosse quitada.

No entanto, Peres disse que tudo se resolverá até o fim da semana, quando Felipe Jonatan deve assinar com time santista, e elevou o tom quando foi questionado mais uma vez sobre o assunto pelos repórteres.

"O Santos não dá calote em ninguém. Santos honra seus compromissos e pagará até sexta", finalizou.