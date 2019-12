Santos entra na lista de clubes interessados em Rogério Ceni

Sem conseguir avançar na negociação de técnicos estrangeiros, em especial o argentino Sebastián Beccacece, o Santos também entrou no hall de clubes que querem contar com o técnico Rogério Ceni na próxima temporada.

Segundo reportagem do GloboEsporte.com, o treinador é visto com bons olhos pela diretoria santista, tendo em vista o futebol ofensivo praticado no Tricolor do Pici nas temporadas de 2018 e 2019.

No entanto, a recíproca não é totalmente verdadeira, tendo em vista que Ceni tem relação próxima a Paulo Autuori, diretor de futebol que teve conflitos com a atual diretoria santista. O técnico Jorge Sampaoli, que comandou o Peixe em 2019, também deu declarações questionando a conduta dos diretores do alvinegro praiano.

Rogério Ceni tem proposta oficial do Fortaleza e recebeu sondagem do Athletico/PR, clube que disputa o profissional com a equipe cearense. Em entrevistas recentes, o ex-goleiro revelou que tomará sua decisão nesta sexta-feira (13). A torcida tricolor vive clima de expectativa.