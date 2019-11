Santos defende tabu contra o Fortaleza nesta quinta-feira

Já classificado para a fase de grupos da Taça Libertadores, o Santos quer terminar o Campeonato Brasileiro na melhor colocação possível. Atualmente na vice-liderança, com 68 pontos, a equipe é perseguida de perto pelo rival Palmeiras, com a mesma pontuação, mas menos vitórias. Para a 35ª rodada, o time de Jorge Sampaoli terá um desafio, nesta quinta-feira (28), quando encara o Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão. Sem nunca ter perdido para os cearenses, o Santos quer manter o tabu fora de casa.

Em 16 embates na história, o Alvinegro venceu oito vezes, além de o mesmo número de empates. As equipes se enfrentaram em três oportunidades em amistosos e em outras 13 em partidas oficiais pelo Brasileiro. "Vai ser um grande jogo, duas grandes equipes. Vai ser um jogo aonde eles têm ideias parecidas. Jogar pra frente, jogar com a bola. Acredito que vai ser um grande espetáculo", garantiu o zagueiro Lucas Veríssimo.

Além do retrospecto positivo, o Santos quer se vingar do jogo do primeiro turno, quando abriu 3 a 0 e sofreu o empate nos minutos finais, na Vila Belmiro.

"Claro que foi frustrante pela maneira que conduziu, mas não tem clima de revanche. Saímos chateados, mas não pensamos nisso. Queremos entrar, fazer o nosso melhor e ganhar", disse o defensor. Para manter a boa sequência de sete jogos sem perder -com 5 triunfos e dois empates- e encaminhar a segunda colocação na tabela do Brasileiro, o Santos vai em busca de uma vitória na Arena Castelão.

Sampaoli terá que lidar com três desfalques importantes. Após não ser chamado na vitória por 4 a 1 contra o Cruzeiro, na última rodada, o lateral esquerdo Jorge vai para o segundo jogo seguido fora do time. Desta vez, porém, por uma lesão no joelho direito. Seu substituto natural é o jovem Felipe Jonatan, um dos destaques na goleada da semana passada.

Além do lateral, o argentino não poderá contar com Marinho e Gustavo Henrique, ambos suspensos. Derlis González e Tailson brigam pela vaga do atacante, enquanto Luan Peres e Luiz Felipe pela do zagueiro. A base da equipe deve ser mantida no restante.