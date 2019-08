Santos busca times para liberar os meias Bryan Ruiz e Cueva

O Santos está em busca de diminuir o número de jogadores estrangeiros no elenco e decidiu liberar o costa-riquenho Bryan Ruiz e o peruano Cueva para negociações. O motivo é porque a equipe extrapolou a quantidade de atletas nascidos no exterior permitida pela CBF, que é de cinco atletas. Muitas das contratações forma efetuadas pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, que comanda a equipe desde o início da temporada.

"Não podemos ter mais jogadores estrangeiros. O jogador não gosta de ficar sem atuar. O Santos, se olhar para dentro, consegue ver que tem atletas que, em situações emergenciais, podem atuar", afirmou Autuori, diretor do departamento de futebol do clube.

A diretoria então busca escolheu no plantel as duas peças que estão sendo menos utilizadas pela comissão técnica. Atualmente, o Santos conta também com os colombianos Aguilar e Uribe, o paraguaio Derlis Gonzalez, o uruguaio Carlos Sánchez e o venezuelano Soteldo.

O empréstimo dos nomes listados não está descartado. Bryan Ruiz não joga no clube desde novembro de 2018, tendo treinado separado na Vila Belmiro. Enquanto Cueva foi adquirido por R$ 26 milhões em 2019, mas não agradou ao técnico Sampoli e realizou apenas quatro jogos na Série A do Brasileiro.