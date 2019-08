Samuel Xavier tem quadro de virose e não treina com o Ceará

O Ceará anunciou que o lateral direito Samuel Xavier não treina com o elenco do Vovô nesta terça-feira (27) por conta de um quadro de virose. O atleta seria o entrevistado na coletiva de imprensa pela tarde, mas o capitão Ricardinho irá em seu lugar. O Departamento Médico do clube irá avaliar a situação do atleta.

"Com quadro de virose, Samuel Xavier será poupado do treino de hoje, e, consequentemente, estará fora da entrevista coletiva de logo mais", diz a nota do clube sobre o jogador.

"Ele precisou ser atendido com urgência ontem (26). Hoje demos dispensa, mas amanhã (28) ele deve se reapresentar e vamos avaliar. Vamos ver como ele vai evoluir", disse o Dr. Gustavo Pires, do departamento médico do Ceará.

Samuel foi titular na derrota por 3 a 0 para o Flamengo neste domingo (25), sendo o 3º que mais acertou passes (46) e o 2º que mais ganhou duelos no chão (6 de 9 tentativas).

O lateral atuou em 15 das 16 rodadas do Brasileirão neste ano, sendo desfalque somente contra a Chapecoense, na 14ª partida, quando Cristovam entrou em seu lugar.

Apesar da virose, não há grande preocupação com o jogador para o próximo jogo, contra o Atlhetico Paranaense neste sábado (31), na Arena Baixada. Somente 2 pontos difenciam as duas equipes na tabela de classificação.