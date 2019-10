Samuel Xavier se desculpa por excesso de cartões: "me deram puxão de orelha"

Lateral-direito do Ceará, Samuel Xavier aproveitou a entrevista coletiva realizada na sede do clube, na tarde desta quarta-feira (23), para se desculpar com torcedores, companheiros e clube por excesso de cartões, além de ter revelado que familiares e amigos chamaram sua atençao por atitudes erradas dentro de campo. Ao todo, o lateral recebeu nove cartões amarelos e já cumpriu três suspensões.

"Foi um momento muito ruim. Sou um cara que não gosto de perder, fico muito irritado. Só que isso não é desculpa, foi um erro meu e assumo essa culpa. Não posso ter nove cartões e três suspensões, então peço desculpas aos torcedores, grupo e diretoria", se redimiu o camisa 22 do Vovô. "Quem me conhece sabe que não sou desse jeito, mas é uma vontade de vencer, de ganhar e acabo explodindo. Acabei ficando de fora do jogo contra o Bahia, conversei com o amigos e minha família, fui orientado por pessoas que gostam de mim. É errar, assumir e procurar uma mudança. Minha família e amigos me deram puxão de orelha, disseram que eu estava errado, que tenho que mostrar dentro de campo que mudei. Agora é pensar no Vasco, ajudar meus companheiros para o Ceará subir na tabela".

De volta ao time principal diante do Cruz Maltino, no próximo sábado (26), a cabeça do lateral está focada apenas em vencer. Para isso, Samuel acredita que a concentração para a partida, pensando jogo a jogo, é o essencial para a vitória.

"Temos que manter a concentração, ter foco do ínicio ao fim do jogo. É dentro da nossa casa e sabemos que será um jogo muito difícil como foi contra o Avaí", afirmou.

Próximo de um confronto direto, já que os cariocas também brigam pela permanência na elite do futebol brasileiro, o lateral afirma que a vitória de virada sobre o Bahia, na última segunda (21), foi essencial para dar segurança ao grupo.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Quando vínhamos de vitórias seguidas, você começa a dá uma esquecida nessa questão de rebaixamento. Tivemos muito jogos sem vencer que nos trouxe para uma zona de desconforto, inclusive entramos na zona. A vitória diante do Bahia veio para nos dar confiança, levando (a confiaça) para o jogo contra o Vasco. É muito importante e necessária essa vitória dentro da nossa casa, em um jogo direto. O Vasco é um adversário direto nessa briga de permanência na Série A", finalizou.

No sábado (26), o Ceará recebe o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão, às 17h.