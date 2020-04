Samuel Xavier mostra novo visual e é comparado com Anderson Silva

De férias e em quarentena, Samuel Xavier utilizou as redes sociais para mostrar seu novo visual. Careca e sem barba, o lateral do Ceará foi comparado ao lutar brasileiro Anderson Silva, do UFC.

Barbudo e com cabelo curto, o atleta resolveu mexer no estilo seguindo orientações de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Através do Instagram, o lateral esquerdo do Vovô publicou, nesta segunda-feira (20), duas fotos em sequência. Na primeira, aparece com uma máquina de corte na mão. Na seguinte, está careca e sem barba.

Maior lateral artilheiro da década no time alvinegro, Samuel Xavier foi alvo de brincadeiras dos torcedores nas redes sociais. Confira: