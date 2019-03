Samuel Xavier lamenta gols sofridos contra Corinthians: "ficamos sem forças para reagir"

Lateral-direito do Ceará, Samuel Xavier deu entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira (14), na sede do clube, e lamentou os gols sofridos na derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na última quarta (13), pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

"Quando levamos o segundo gol ficamos abatidos. Conseguimos nos recuperar, mas levamos o terceiro e ficamos sem forças para reagir", disse o lateral alvinegro.

Apesar de ter tido mais chances de gol do que seu adversário, o Alvinegro de Porangabuçu acabou amargando um placar largo. Foi a primeira vez que a equipe de Lisca tomou mais de um gol na atual temporada.

"Temos que aprender com o nossos erros, ter calma na hora da finalização. Esses clubes como o Corinthias acabam fazendo o gol quando têm a oportunidade".

De olho já Clássico-Rei de domingo (17), Samuel falou que quer jogar.

"Ainda não posso falarhoje porque estou muito cansado (do jogo contra o Corinthians), mas se tratando de clássico todo mundo quer jogar. Se depender de mim quero estar dentro de campo", finalizou.

Ceará e Fortaleza se enfrentam no domingo (17), às 18h, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, na Arena Castelão.