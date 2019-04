Samuel Xavier fala sobre demissão de Lisca e vinda de Enderson Moreira: "Muda tudo"

Com a chegada de Enderson Moreira como comandante do Ceará para o início do Campeonato Brasileiro, a equipe começa uma nova fase após o técnico Lisca ser demitido. O treinador passou 10 meses no banco do clube, e depois de duas eliminações e perder para o Fortaleza na final do estadual, sua permanência era discutível.

Titular do Ceará, Samuel Xavier quebrou o silêncio depois da derrota no Cearense. Em coletiva, o lateral direito admite grande expectativas com o novo comando alvinegro.

>Início de trabalho de Enderson Moreira motiva elenco do Ceará

Saída do Lisca

"A gente sabia que os resultados não deram certo. Eliminações seguidas. Sabíamos que seria difícil a permanência (Lisca) logo após não ganhar o Cearense"

"A gente nunca espera (a demissão). Queremos continuidade do trabalho. Mas sabemos que no futebol brasileiro acontece dessa forma. Na vida é assim. A gente tinha um planejamento de título, de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil. E não deu certo, e trocam o comando"

Primeiras impressões

"Com a chegada do Enderson, motiva muito os jogadores que não vinham jogando. Vão trabalhar mais ainda para conquistar o espaço. Quando chega um novo treinador, começa tudo do zero. Muda tudo. Não tem isso de quem era titular, quem não é"

"Hoje (terça), ele trabalha com quem não iniciou o jogo. Nesta quarta, estaremos com ele. Espero que possamos fazer um bom papel para colhermos bons frutos na Série A com a chegada dele"

"Não trabalhei com ele, mas já joguei contra várias vezes. Equipes muito bem organizadas. Papo bacana, passando tranquilidade. Acho que vai dar liga"

"Sabemos que é difícil chegar no domingo com a forma dele de jogar, até porque a gente já vem de um bom tempo trabalhando com o Lisca. Ainda tem uns vícios daquilo que ele passava pra gente. Com o tempo, pegamos o que o professor Enderson passa"

"O professor nos apoiou. Sabe do momento com as eliminações. Não ganhando o título, ficou difícil para o grupo. Deu apoio. Ficou o aprendizado do ano passado. Começamos mal, depois tivemos de correr atrás. Temos de iniciar logo com os três pontos contra o CSA"

O Ceará estreia pela Série do Brasileiro contra o CSA neste domingo (28), às 16h, na Arena Castelão. O clube alagoano foi vice campeão da Série B em 2018.