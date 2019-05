Samuel Xavier fala de amizade com Felipe Jonathan, mas diz: "se precisar, vou dar uma chegada nele"

Lateral-direito do Ceará, Samuel Xavier comentou, na tarde desta sexta-feira (30) durante entrevista coletiva na sede do clube, sobre sua amizade com Felipe Jonathan. Atualmente no Santos, o lateral-esquerdo foi revelado pelas categorias de base do time cearense e vendido ao Peixe por R$ 6 milhões no início deste ano. Samuel também falou da importância da vitória, principalmente por ser aniversário do clube, e o desejo de marcar um gol em Everson, também ex-jogador do Vovô que foi vendido ao clube paulista em janeiro.

"Fico feliz por Felipe Jonathan e Everson estarem em uma equipe como o Santos, que tem tanta história. Eu brincava chamando o Felipe de juvenil, por ter subido da base. Tivemos uma história muito bacana no ano passado aqui com a permanência na Série A, mas agora eles estão defendendo o Santos e eu o Ceará. Somos amigos fora de campo, mas dentro do jogo, se precisar, vou dar uma chegada nele", afirmou o lateral-direito do Vovô.



Felipe Jonathan foi revelado pelo Ceará. Foto: JL Rosa.

No próximo domingo (2), além da busca pelos três pontos, o Vovô estará vivendo um momento especial. Isso porque, enquanto duela contra o Peixe, o clube de Porangabuçu estará completando 105 anos de fundação. Para Samuel Xavier, que teve sua passagem em 2014, ano do centenário, e foi campeão da Copa do Nordeste 2015 de forma invicta, o momento tem um gosto mais que especial.

"Fazer gol no Everson seria muito importante, mas seria mais especial por ser no aniversário desse clube que tem 105 anos de muita história. Temos que focar dentro de campo e nos entregarmos em busca da vitória, a festa fica para o torcedor. Sou muito feliz aqui, participei do centário do clube, fui campeão da Copa do Nordeste. O aniversário do clube é dia 2 e o meu é dia 6. Eu espero que esse mês seja muito alegre. Sou muito grato ao Ceará, amo vestir essa camisa e quero dar meu máximo para que, não só o mês de junho, mas o ano seja muito abençoado", completou.

O Ceará recebe o Santos, no próximo domingo (2), na Arena Castelão, às 16h. A partida será válida pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.