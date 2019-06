Samuel Xavier espera mais uma parada benéfica no Ceará

O lateral-direito do Ceará, Samuel Xavier, espera que o elenco aproveite bem o recesso da Série A para a disputa da Copa América, permitindo 20 dias de treinamentos. Para ele, se o grupo conseguir repetir 2018, quando a equipe era lanterna da Série A com apenas 3 pontos e reagiu espetacularmente no campeonato a partir da parada para a Copa do Mundo, terminando em 15º com 44 pontos, o clube tem tudo para fazer uma grande campanha, já que este ano o Ceará já tem 10 pontos e está em 13º lugar.

"A gente sabe que no ano passado a parada (para a Copa do Mundo) foi muito importante para a gente. Conseguimos voltar bem e ter aquela arrancada que nos livrou do rebaixamento. Nós esperamos que nesse ano, também com essa parada da Copa América, a gente possa voltar bem e consiga pontuar o máximo no campeonato", finalizou.

Para Samuel, os jogadores precisam aproveitar para aprimorar a parte física e técnica para voltar melhores.

"Estou trabalhando para voltar mais forte ainda. Com esses treinamentos acredito que você consegue ganhar. Venho trabalhando forte, assim como o grupo, para que nesse retorno a gente possa dar algo a mais para a equipe e conquistar algo melhor para o Ceará no Campeonato Brasileiro", disse.

O Ceará volta a jogar pela Série A contra o Fluminense, no dia 15 de julho, às 20h, no Maracanã.