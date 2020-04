Samuel Xavier elogia Guto Ferreira e se declara ao Ceará: "honrado de vestir essa camisa"

Um dos pilares do atual elenco do Ceará, o lateral-direito Samuel Xavier está entre os jogadores com mais tempo no clube. Juntando todo o tempo, já são cinco temporadas em Porangabuçu e mais de 175 jogos realizados. Ele é o lateral-direito que mais marcou gols pelo clube nesta década. Nesta terça-feira (14), em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário, ele se declarou ao clube.

"Eu costumo falar sempre que o jogador presisa estar se sentindo bem no lugar de trabalho, estar alegre. E comigo é assim. Eu me sinto muito bem no clube. Passei momentos difíceis também, mas foram mais momentos de alegria que de tristeza. Eu sinto alegria de vestir essa camisa, de jogar por esse clube, então acho que isso facilita estar satisfeito no lugar de trabalho, onde as pessoas gostam de você e você gosta das pessoas. Eu me sinto honrado de vestir essa camisa", declarou.

O camisa 22, que é titular absoluto, falou sobre as trocas de treinadores recentes no clube, incluindo a saída de Enderson Moreira.

"Nós, jogadores, conversamos muito sobre isso. Aqui no Brasil, o tem muitas trocas de treinadores, e você tá jogando de uma forma que o treinador gosta, depois tem que mudar. Então é difícil pro jogador isso. A gente teve uma identificação muito boa com o professor Enderson Moreira, o que ele fez foi muito bom taticamente. E acho que a primeira vez não era pra ele ter saído. Tanto que a volta dele melhorou muito a nossa equipe e a gente ia dar uma continuidade muito boa. Acho que a gente ia colher muitos frutos esse ano, e aí ele saiu", disse Samuel.

O jogador falou também sobre a expectativa de trabalhar com o técnico Guto Ferreira, que será comandante do clube no restante da temporada.

"A vinda do Guto, que a gente sabe que é um baita treinador, acho que vai ser um pouco mais tranquilo na volta, porque parou odo mundo. O Guto vai ter tempo de trabalhar e organizar a equipe da forma que ele quer. Acho que dessa vez a gente vai sentir menos a troca, como foi no ano passado, que teve uma troca rápida durante o campeonato. Acho que, com essa parada, o Guto vai fazer um trabalho muito bom com a gente", disse.

