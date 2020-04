O lateral-direito Samuel Xavier é um dos jogadores do atual elenco do Ceará com mais identificação com o clube. Somando as passagens que já teve por Porangabuçu, já são cinco anos vestindo a camisa alvinegra. A marca deve ser ainda mais celebrada pela efetividade: Samuel Xavier é o lateral que mais marcou gols pelo Ceará neste século.

Entre 2001 e 2020, ele marcou nove vezes. Duas destas foram neste ano, contra Ferroviário (Campeonato Cearense) e Botafogo/PB (Copa do Nordeste).

O camisa 22 está na história do clube também como um dos jogadores da posição que mais vezes entrou em campo para defender o Alvinegro. São 176 partidas, número que faz com que o paulista de 29 anos seja o 11º lateral que mais vestiu a camisa do Vovô na história, sendo o 3º neste século.

Além de marcas individuais, Samuel também teve participação decisiva em muitos momentos importantes do clube, como a conquista da Copa do Nordeste, em 2015, do Campeonato Cearense, em 2014, e nas duas recentes campanhas na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive sendo peça fundamental em 2018, na campanha histórica que o time conseguiu escapar do rebaixamento.

Em 2020, Samuel também viveu um drama pessoal envolvendo seu filho, que se afogou na piscina de casa.