Samuel Xavier é o lateral que mais marcou gols pelo Ceará na década

Ao marcar no empate por 1 a 1 com o Ferroviário, na última quarta-feira (29), pelo Campeonato Cearense, Samuel Xavier marcou um recorde em Porangabuçu: o camisa 22 é o lateral que, com a camisa do Ceará, marcou mais gols na década. Ao todo, foram oito em 160 jogos oficiais. O lateral-esquerdo do Vovô já tem seu nome gravado na história do clube. Jogador de suma importância na conquista da Copa do Nordeste de 2015, maior título da história do Alvinegro, "Samuca" é o lateral que mais balançou as redes pelo Alvinegro de Porangabuçu nos últimos 11 anos com oito gols marcados. O atleta comemorou o feito, mas deixou claro que o objetivo principal de 2020 é conquistar títulos com o Vovô.

"Para mim, atingir essa marca é um motivo de muita alegria. Atingir uma marca importante com uma camisa de uma equipe gigante no futebol brasileiro, eu fico muito feliz. (O Ceará) é um clube que gosto, me sinto muito a vontade de trabalhar e quero continuar atingindo essas marcas e dar títulos ao Ceará, que é meu objetivo esse ano", afirmou o lateral.

Sua primeira passagem pelo clube foi em 2014, quando fez parte do elenco que tinha Magno Alves, Fernando Henrique, Bill, Rafael Vaz e outros, mas que não conseguiu o acesso à Série A do Brasileirão. No entanto, no ano seguinte, Samuel foi um dos principais e mais regulares jogadores do grupo que deu ao Vovô o título inédito da Copa do Nordeste.

"É muito bom em estar marcando meu nome na história do clube que abriu as portas para mim em 2014. Vesti essa camisa como se fosse minha segunda pele", disse.

Com mais de 160 jogos oficiais pelo Vovô, onde foi titular em 155 e em apenas cinco saiu do banco de reservas, o lateral revelou que ainda se surpreende ao ver o quão importante ele se tornou para o Ceará.

"As vezes demora um pouco para cair a fixa. O pessoal me coloca como um lateral importante na história do clube e, as vezes, nem me considero tanto assim", finalizou o lateral.