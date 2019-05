Samuel Xavier e Felipe Alves estão entre os jogadores que passam mais tempo com a bola na Série A

Um fato curioso une Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral-direiro alvinegro Samuel Xavier é o jogador que passa mais tempo com a bola no Brasileirão, totalizando 4'52'', enquanto o goleiro tricolor Felipe Alves ocupa a quarta posição do ranking, com 4'03''. A informação foi divulgada pelo Footstats Premium.

Os atletas superam Fagner (Corinthians), Henrique (Grêmio), Mineiro (Vasco), Antony (São Paulo), Carlos Augusto (Corinthians) e Éverton Ribeiro (Flamengo). O top-10 ainda apresenta Renê (Flamengo) e Léo Pereira (Athletico/PR) na segunda e terceira posição, respectivamente.

Peça-chave do Ceará na temporada, Samuel Xavier ganhou protagonismo ofensivo com o técnico Enderson Moreira. No Brasileirão, foi responsável pela primeira assistência da equipe ao cruzar para o gol do atacante Ricardo Bueno contra o CSA.

Já Felipe Alves é um dos responsáveis pela saída de bola do Fortaleza. Atuando como titular durante a campanha vitoriosa no Campeonato Cearense, o goleiro barrou o ídolo Marcelo Boeck e ficou com a posição para a sequência da Série A do Brasileiro.

Na próxima rodada, o Ceará entra o campo no sábado (3), às 21h, contra o Atlético/MG, na Arena Castelão. O Fortaleza entra em campo domingo (5), contra o Botafogo, às 16h, no Engenhão.

Confira ranking de posse do Brasileirão: