Samuel Xavier celebra empate com Floresta: "às vezes não dá pra ir na técnica"

Enquanto o Fortaleza fez jogo seguro contra o Guarany em uma das semifinais, na outra o Ceará, por pouco, não perdia para o Floresta. A partida terminou em 2 a 2 nesta quarta-feira (27), no Estádio Domingão, em Horizonte. O Vovô perdia por dois gols de diferença até os 35 do segundo tempo, quando reagiu e igualou o placar em seis minutos, com os laterais Samuel Xavier e Thiago Carleto marcando.

Samuel errou no lance do segundo gol do Verdão da Vila Manuel Sátiro, quando não cobriu o atacante André Tavares, mas se redimiu anotando o tento que impulsionou o Vovô. O lateral direito reconheceu a perfomance abaixo da equipe, que terminou a primeira etapa mal.

"Um time experiente como o nosso não pode desestabilizar. Lisca já vinha nos alertando sobre o time deles, é uma equipe que marca muito individualmente. Conversamos no primeiro tempo que eles iam cansar no segundo. Aproveitamos e impomos nosso ritmo".

Após se recompor, o Ceará dominou as ações, se lançando ao campo de ataque em busca do empate."Depois do segundo gol (do Floresta), a gente tinha que ir na raça, na imposição. Às vezes não dá pra ir na técnica. Agora é descansar porque temos um jogo difícil contra o Salgueiro. Vamos em busca da classificação na Copa do Nordeste".

O alvinegro de Porangabussu enfrenta o Salgueiro neste sábado (30), às 16h, no Estádio Cornélio de Barros Muniz. O jogo de volta contra o Floresta ocorre em duas semanas, na quarta (10), às 21h30, na Arena Castelão.