Sampaoli volta a citar festa do Ceará na Arena Castelão e alfineta torcida do Santos

O técnico argentino Jorge Sampaoli voltou a citar a festa da torcida do Ceará durante o aniversário do clube na Arena Castelão, comemorado no último domingo (2). Após afirmar que ficou emocionado com o respeito dos presentes no estádio, o comandante relembrou a partida para criticar o baixo público na derrotado do Santos para o Atlético/MG, nesta quinta-feira (6), em partida disputada no Pacaembu, pelas oitavas da Copa do Brasil.

>Público de Ceará e Santos é o maior do futebol cearense em 2019

“Jogamos no domingo passado contra o Ceará com 60 mil pessoas do rival. O estádio não estava de acordo com a uma etapa de definição da Copa do Brasil”, lamentou.

No momento do hino nacional, a torcida do Ceará exibiu uma imagem em 3D aos jogadores com o escudo do clube Foto: Caio Ricard / SVM

Ao todo, 16.875 torcedores comparecem ao confronto, que culminou com a eliminação do Peixe na competição. Sampaoli declarou que não compreende o pouco apoio dos torcedores e pediu explicações aos dirigentes, questionando os preços dos ingressos - os valores variavam entre R$ 45 e R$ 150 aos não sócios.

"Certamente os dirigentes e nós, treinadores e equipe, não estamos convencendo. Ou é o preço das entradas, não tenho ideia. Sempre disse minha predileção por jogar na Vila, mas não creio que seja uma maneira de esconder a análise esportiva da eliminação. Daqui para frente vamos analisar o porquê do público do Santos não ir ao estádio”, finalizou.

Resposta da diretoria

O presidente do Santos, José Carlos Prestes, também lamentou o baixo público na partida. O mandatário explicou que a escolha do Pacaembu em detrimento da Vila Belmiro foi motivada por maior bilheteria e retrucou as cobranças pelos valores dos ingressos.

"Não dá para fazer futebol (sem cobrar ingressos mais caros). Quem paga salário? Então não vamos ter um time como o que nós contratamos. Temos um time forte. Esse primeiro ano sabia que teríamos dificuldade. É uma adaptação, é um esquema de jogo diferente. E nós estamos aí segurando para que nós tenhamos um time ofensivo. Esse tipo de reclamação não cabe, a gente respeita a torcida, mas o Santos joga 50% lá em Santos e 50% aqui, em São Paulo", comentou.

O Santos volta a enfrentar o Atlético/MG no próximo domingo (9), às 19h. Dessa vez, a partida acontece na Vila Belmiro e é válida pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro.