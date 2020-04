Sampaoli quer reduzir elenco do Atlético-MG e avalia saídas

Jorge Sampaoli quer trabalhar com um número reduzido de jogadores no Atlético-MG. A ideia é ter cerca de 25 nomes no decorrer da atual temporada. Hoje, tem 30 atletas à disposição e já pediu mais cinco reforços.

Para deixar o grupo enxuto, técnico e departamento de futebol terão que definir saídas. O argentino ainda não fez uma lista de quem deseja dispensar. No entanto, conversa com o diretor de futebol Alexandre Mattos diariamente e discute possibilidades. A dupla tem a incumbência de decidir as saídas.

Durante a paralisação por causa da pandemia do coronavírus, Mattos e Sampaoli veem vídeos de jogos da equipe com o intuito de avaliar os jogadores que estão no plantel. O diretor de futebol acompanhou dois treinos do elenco após a contratação, e o treinador teve apenas uma semana de trabalho. A dupla espera chegar ao fim da pausa do esporte com o máximo de decisões tomadas.

Quanto às chegadas, a intenção do comandante é contar com um goleiro, um zagueiro, um meio-campista e dois atacantes. Há uma lista com jogadores definidos para as posições solicitadas. Léo Cittadini, do Athletico-PR, e Léo Sena, do Goiás, são nomes que agradam ao comandante.