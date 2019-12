Rüdiger, do Chelsea, é vítima de racismo em clássico com Tottenham

O jogo já estava 2 a 0 para o Chelsea sobre o Tottenham, na casa do rival, quando, aos 31 minutos do segundo tempo, precisou ser paralisado por atos de racismo nas arquibancadas. O alvo neste domingo (22) foi o zagueiro Rüdiger, de 26 anos. As câmeras da transmissão mostraram ele indicando que viu e ouviu torcedores imitando macacos. Na entrevista após a partida, o técnico Frank Lampard confirmou que seu jogador o informou sobre as manifestações racistas e que ele repassou a informação ao juiz.

O árbitro seguiu o protocolo da Fifa, paralisou o jogo e os alto-falantes do estádio foram acionados, emitindo três alertas sonoros aos torcedores. "Comportamento racista dos torcedores interferem na partida", disse o aviso. "Por favor, lembrem que não há espaço para racismo no futebol."

"Eu avisei o juiz imediatamente (após o Rüdiger me falar) e deixei ele fazer o trabalho dele. Estamos preocupados e atentos a este comportamento e precisamos parar isso. Agora eu espero que tudo se resolva e que isso seja erradicado o quanto antes. É um problema não só no futebol, mas na vida", disse o técnico Lampard.

O Tottenham disse que está investigando o caso e que tomará a atitude "mais forte possível". O capitão do Chelsea, Cesar Azpilicueta, afirmou após a partida que reportaria o caso. "Temos reuniões com a Premier League após todos os jogos", disse.

O incidente aconteceu pouco após Rüdiger se envolver em um lance com o atacante Son, do Tottenham, que acabou expulso de jogo após o VAR (árbitro de vídeo) entender que ele agiu violentamente contra o zagueiro do Chelsea.

Os gols da vitória da equipe visitante foram marcados pelo brasileiro Willian, os dois no primeiro tempo. Com a vitória, o Chelsea chegou a 32 pontos, ficando na quarta posição da Premier League. Já o atual vice-campeão da Champions League, o Tottenham, seguiu com 26 pontos, na sétima colocação.