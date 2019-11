Ronaldo cobra punição a clubes por casos de racismo no futebol italiano

View this post on Instagram

Lamentáveis e repugnantes os casos de discriminação racial no último final de semana, no Campeonato Italiano. A Liga deveria se posicionar com seriedade e rigor. No mínimo, com punições que abrangessem perda de pontos, portões fechados nos jogos seguintes e aplicação de multa. Racismo é crime! Até quando seremos coniventes com atos racistas no futebol? As instituições não deveriam dar espaço para esse tipo de comportamento nos estádios. É o esporte mais popular do mundo - o que nos dá uma responsabilidade enorme diante de casos antidesportistas e criminosos. #notoracism #naoaoracismo